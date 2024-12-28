Havalimanında Yakalanmıştı! Bakanlıktan Goril Yavrusu Paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yaptı. Goril yavrusunun fotoğrafını paylaşan Bakanlık, "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" notunu düştü.

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Havalimanında Yakalanmıştı! Bakanlıktan Goril Yavrusu Paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, goril yavrusunun fotoğrafıyla "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi yer aldı.

Havalimanında Yakalanmıştı! Bakanlıktan Goril Yavrusu Paylaşımı - Resim : 1

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu.

Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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