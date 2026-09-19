Kaşif Kozinoğlu Dosyasında 'Kasten Öldürme' Operasyonu: Cezaevi Müdürü, Eski Gazeteci, Vardiya Amiri ve Ambulans Şoförü Gözaltında

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Aralarında dönemin cezaevi müdürü ve bir eski gazetecinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere 'kasten öldürme' ve 'örgüt kurma' suçlamaları yöneltiliyor.

Son Güncelleme:
Kaşif Kozinoğlu Dosyasında 'Kasten Öldürme' Operasyonu: Cezaevi Müdürü, Eski Gazeteci, Vardiya Amiri ve Ambulans Şoförü Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski MİT Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik yürütülen süreçte çok kritik bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet” suçları kapsamında düğmeye basıldı.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, bugün saat 07.00 itibarıyla İstanbul ve Tekirdağ illerinde önceden tespit edilen 4 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybettiği döneme ve sonrasındaki sürece dair doğrudan bağlantısı olduğu ileri sürülen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLARIN KİMLİKLERİ

Şüphelilerin, olayın yaşandığı döneme ait kritik görevlerde bulunması dikkat çekti. Gözaltına alınan isimler şunlar:

  • Ömer Vatan: Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği dönemin Cezaevi Müdürü.
  • Kazım Beyke: Ölüm gününde görevli olan dönemin Vardiya Amiri.
  • Süleyman Kaba: Cezaevine çağrılan müdahale ekibindeki Ambulans Şoförü.
  • Osman Arslan: Olayı ve sonrasındaki süreci yakından takip eden eski gazeteci.
Silivri'deki Sır Odada 4 Dakika... Kozinoğlu'nun Şüpheli Ölümünde 'Bardak' ve 'Hap' Bilmecesi: Savcılık Sordu, Hasan Atilla Uğur 'Hatırlamıyorum' DediSilivri'deki Sır Odada 4 Dakika... Kozinoğlu'nun Şüpheli Ölümünde 'Bardak' ve 'Hap' Bilmecesi: Savcılık Sordu, Hasan Atilla Uğur 'Hatırlamıyorum' DediGüncel

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Dönemin Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı TutuklandıKaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Dönemin Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı TutuklandıGündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kaşif Kozinoğlu Operasyon
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Göçük Altında Kalanlar Var Büyükçekmece'de Toprak Kayması
Malatya’da Motosiklet Kazası, Genç Sürücü Öldü Malatya’da Motosiklet Kazası, Genç Sürücü Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Ara Tatiller Kaldırılıyor Mu? Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu: 'Böyle Devam Edeceğiz' Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
26 Gündür Aranıyordu: Ayşegül Yaşar Elleri Bağlı Halde Gömülü Bulundu 26 Gündür Aranıyordu: Ayşegül Yaşar Elleri Bağlı Halde Gömülü Bulundu
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları
Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası