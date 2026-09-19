Kaşif Kozinoğlu Dosyasında 'Kasten Öldürme' Operasyonu: Cezaevi Müdürü, Eski Gazeteci, Vardiya Amiri ve Ambulans Şoförü Gözaltında

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Eski MİT Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik yürütülen süreçte çok kritik bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet” suçları kapsamında düğmeye basıldı.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, bugün saat 07.00 itibarıyla İstanbul ve Tekirdağ illerinde önceden tespit edilen 4 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybettiği döneme ve sonrasındaki sürece dair doğrudan bağlantısı olduğu ileri sürülen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLARIN KİMLİKLERİ

Şüphelilerin, olayın yaşandığı döneme ait kritik görevlerde bulunması dikkat çekti. Gözaltına alınan isimler şunlar:

Ömer Vatan: Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği dönemin Cezaevi Müdürü.

Kazım Beyke: Ölüm gününde görevli olan dönemin Vardiya Amiri.

Süleyman Kaba: Cezaevine çağrılan müdahale ekibindeki Ambulans Şoförü.

Osman Arslan: Olayı ve sonrasındaki süreci yakından takip eden eski gazeteci.

Kaynak: Haber Merkezi