Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Dönemin Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı Tutuklandı

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada dört şüpheli hakkında karar verildi. Emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur ile emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanırken, dönemin Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Dönemin Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ise “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

KOZİNOĞLU’NUN KOĞUŞ ARKADAŞI VE İKİ ESKİ SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım’ın yanı sıra, soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

İŞGÖREN VE DOĞAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur ile emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin Başsavcısı Ali İşgören ile Cezaevi Savcısı Necip Doğan ise “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İki şüpheli, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını YıkamışlarKaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını YıkamışlarGündem

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Tutuklama ve Ev Hapsi TalebiKaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Tutuklama ve Ev Hapsi TalebiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kaşif Kozinoğlu
Son Güncelleme:
'Hocaların Hocası' Prof. Dr. Uğur Ersoy Hayatını Kaybetti 'Hocaların Hocası' Prof. Dr. Uğur Ersoy Hayatını Kaybetti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Rize’de Metrekareye 100 Kilo Yağış Düştü! Cadde ve Yollar Göle Döndü, Araçlar Sular Altında Kaldı Doğu Karadeniz’de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
ÇOK OKUNANLAR
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Tutuklama ve Ev Hapsi Talebi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları
SPK’dan 131 Fon İçin Yeni Yol Haritası! Ödeme Süreci Belli Oldu SPK’dan 131 Fon İçin Yeni Yol Haritası
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Dönemin Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı Tutuklandı Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme!