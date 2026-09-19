Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Dönemin Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı Tutuklandı

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Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ise “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

KOZİNOĞLU’NUN KOĞUŞ ARKADAŞI VE İKİ ESKİ SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım’ın yanı sıra, soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

İŞGÖREN VE DOĞAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur ile emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin Başsavcısı Ali İşgören ile Cezaevi Savcısı Necip Doğan ise “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İki şüpheli, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA