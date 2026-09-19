Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı

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Savcı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, eski eşine yönelik şiddet iddiasıyla açılan davanın ardından yeni bir soruşturma başlatıldı. Uçuk, soruşturma kapsamında 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılırken, bu kez 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Uçuk hakkında Kırklareli Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde, mayıs ayında eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Uçuk, 7 Eylül’de Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Gazeteci Barış Türkoğlu, dün X hesabından Uçuk’un eski eşine gönderdiğini ve dava dosyasına girdiğini belirttiği bir video paylaştı. Videoda Uçuk’un, dilekçeyi işleme alan savcı ve hakime yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.

Gelişmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişlerinin talebiyle Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma gündeme alındı. HSK İkinci Dairesi, olağanüstü toplantısında Uçuk’un görevine devam etmesinin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini ve yargının güven ve itibarını olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu. Kurul, Uçuk’un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: ANKA