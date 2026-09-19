Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı

HSK tarafından görevden uzaklaştırılan savcı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Son Güncelleme:
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Savcı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, eski eşine yönelik şiddet iddiasıyla açılan davanın ardından yeni bir soruşturma başlatıldı. Uçuk, soruşturma kapsamında 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılırken, bu kez 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Uçuk hakkında Kırklareli Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde, mayıs ayında eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Uçuk, 7 Eylül’de Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Gazeteci Barış Türkoğlu, dün X hesabından Uçuk’un eski eşine gönderdiğini ve dava dosyasına girdiğini belirttiği bir video paylaştı. Videoda Uçuk’un, dilekçeyi işleme alan savcı ve hakime yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.

Gelişmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişlerinin talebiyle Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma gündeme alındı. HSK İkinci Dairesi, olağanüstü toplantısında Uçuk’un görevine devam etmesinin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini ve yargının güven ve itibarını olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu. Kurul, Uçuk’un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

HSK Olağanüstü Toplanmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Görevden UzaklaştırıldıHSK Olağanüstü Toplanmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Görevden UzaklaştırıldıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Gözaltı
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kaşif Kozinoğlu’nun Mezarı Neden Açıldı? İşte Çarpıcı Detaylar Kaşif Kozinoğlu’nun Mezarı Neden Açıldı?
Meyve-Sebze Dağıtıcılarına Fahiş Fiyat Soruşturması: 40 Yönetici Tutuklandı Meyve-Sebze Dağıtıcılarına Fahiş Fiyat Soruşturması
ÇOK OKUNANLAR
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
20 Kişi Gözaltına Alınmıştı: Ünlülere Uyuşturucu-Fuhuş Soruşturmasında Operasyonunda Flaş Karar Ünlülere Uyuşturucu-Fuhuş Soruşturmasında Operasyonunda Flaş Karar
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem... 15 Kişi Gözaltında
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
IBAN’dan Para Gönderenler Dikkat! Dekont Açıklaması Başınızı Ağrıtabilir IBAN’dan Para Gönderenler Dikkat