SPK’dan 131 Fon İçin Yeni Yol Haritası! Ödeme Süreci Belli Oldu

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finans piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonuna ilişkin uygulanacak sürecin ayrıntılarını açıkladı. Toplam büyüklüğü yaklaşık 850 milyar lira olan fonların tasfiye işlemlerinin Türkiye İş Bankası ile Ziraat Bankası tarafından yürütülmesine karar verildi.

Tasfiye işlemleri, yetkilendirilen bankaların gözetimi altında gerçekleştirilecek. Sürecin ilk aşamasında yatırımcıların hesaplarındaki fon payları ile dolaşımdaki toplam katılma payları karşılaştırılarak kayıtların doğruluğu kontrol edilecek. Bu işlemin ardından fon portföylerinde bulunan varlıklar, piyasa şartları ve mevcut likidite dikkate alınarak aşamalı şekilde nakde dönüştürülecek.

FON VARLIKLARI ÜÇ AY İÇİNDE NAKDE ÇEVRİLECEK

Tasfiye kapsamındaki fonların mal varlıklarının üç ay içerisinde nakde dönüştürülmesi planlanıyor. SPK’nın gerekli görmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtildi. Varlıkların satışından elde edilen gelirle öncelikli alacaklar karşılanacak. Geriye kalan tutar ise yatırımcıların fonlardaki katılma payları oranında hesaplarına aktarılacak. Ayrıca fonların bütün varlıklarının satılması beklenmeden yatırımcılara ödeme yapılabilmesinin de önü açıldı. SPK tarafından belirlenen esaslara göre, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ancak gerçekleştirilemeyen fon iade emirlerinden kaynaklanan alacaklar öncelikli olarak ödenecek.

KATILMA PAYI ORANINA GÖRE HESAPLANACAK

Bu kapsamda, 17 Eylül saat 13.30’dan önce verilen ancak karşılanamayan iade talimatları da öncelikli ödeme grubunda yer alacak. Diğer yatırımcıların alacakları ise fon portföylerindeki varlıkların satışından elde edilen nakit üzerinden, sahip oldukları katılma payı oranına göre hesaplarına yatırılacak.

FONLAR SATILDIKÇA YATIRIMCILARA ÖDEME YAPILABİLECEK

Fon portföylerindeki varlıkların piyasa koşulları ve likidite durumu doğrultusunda kademeli olarak nakde çevrileceği belirtildi. Satışlardan elde edilen tutarlar, yetkili bankaların belirleyeceği ödeme dönemlerinde yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına aktarılacak. SPK, tasfiye işlemlerinin duyuru tarihinden itibaren en fazla üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde tamamlanmasını öngörüyor. Ancak gerekli görülmesi halinde söz konusu sürenin uzatılabileceği bildirildi. Ödemelerin gerçekleşmesi için tasfiye sürecinin tamamen tamamlanması beklenmeyecek. Fon varlıkları satıldıkça yatırımcılara ödeme yapılabilecek. Bu nedenle tüm yatırımcıların alacaklarının aynı gün hesaplarına geçmesi beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi