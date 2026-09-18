Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! Gram Altın 6 Bin 885 Lira Oldu

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Güvenli liman altına olan talep küresel ve yerel piyasalarda hız kesmeden devam ediyor. Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 6 bin 805 liradan günü tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 6 bin 885 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 263 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 864 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü fiyat hareketiyle altının ons fiyatı yüzde 1,06 artışla 4 bin 387 dolardan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Jeopolitik tarafta Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalara dair endişeler sürmesine karşın Orta Doğu'dan piyasalara petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulunabileceğine dair beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Bu gelişmelerle kasım vadeli Brent petrolün fiyatı yüzde 1,3 azalışla 103,4 dolar seviyesinde seyrediyor.

TRUMP'TAN İRAN ÇIKIŞI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın nereye evrileceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade ederek "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" dedi.

FED İYİMSERLİĞİ VE TAHVİL FAİZLERİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin, enflasyonist baskıları azaltacağına yönelik umutları artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) uyguladığı para politikasıyla enflasyonu kontrol altına alacağına yönelik iyimserlikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,94'te yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA