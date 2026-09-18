Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! Gram Altın 6 Bin 885 Lira Oldu

Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikle yön bulan altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Gram altın güne yüzde 1,17 artışla başladı, çeyrek altın 11 bin 263 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 864 liradan alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! Gram Altın 6 Bin 885 Lira Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güvenli liman altına olan talep küresel ve yerel piyasalarda hız kesmeden devam ediyor. Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 6 bin 805 liradan günü tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 6 bin 885 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 263 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 864 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü fiyat hareketiyle altının ons fiyatı yüzde 1,06 artışla 4 bin 387 dolardan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Jeopolitik tarafta Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalara dair endişeler sürmesine karşın Orta Doğu'dan piyasalara petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulunabileceğine dair beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Bu gelişmelerle kasım vadeli Brent petrolün fiyatı yüzde 1,3 azalışla 103,4 dolar seviyesinde seyrediyor.

TRUMP'TAN İRAN ÇIKIŞI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın nereye evrileceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade ederek "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" dedi.

FED İYİMSERLİĞİ VE TAHVİL FAİZLERİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin, enflasyonist baskıları azaltacağına yönelik umutları artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) uyguladığı para politikasıyla enflasyonu kontrol altına alacağına yönelik iyimserlikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,94'te yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini belirtti.

Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar Yükselişle, Euro Düşüşle BaşladıSerbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar Yükselişle, Euro Düşüşle BaşladıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Altın Gram Altın FED
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar Yükselişle, Euro Düşüşle Başladı Dolar Güne Yükselişle, Euro Düşüşle Başladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Depoyu Doldurmadan Önce Buna Dikkat! Motorin Fiyatı Değişiyor Motorine 4 Liradan Fazla İndirim Bekleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem... 15 Kişi Gözaltında
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu! Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik: Fon Başkanları Tutuklandı Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik, Fon Başkanları Tutuklandı
Yatırım Fonlarında Tasfiye Süreci Başladı: SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor
1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor 1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor