Bakan Şimşek’ten Net Fon Mesajı: ‘Gerekeni Yaptık, Güven Devam Ediyor'

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde bazı yatırım fonlarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınırlı sayıdaki fonda piyasa bozucu işlemler tespit edildiğini belirten Şimşek, alınan tedbirlerle yatırımcıların haklarının korunduğunu söyledi. Fon piyasasının geneline ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, “Fon piyasasının yüzde 90’ı sağlıklı şekilde işlemeye devam ediyor” dedi. Bakan, serbest fonlar başta olmak üzere bazı alanlarda yeni düzenlemelerin de hayata geçirileceğini açıkladı.

Fon piyasasında toplam 2 bin 38 fon bulunduğunu aktaran Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan incelemelerin ardından 131 fon için işlem başlatıldığını ifade etti. Şimşek, “Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin işlettiği 131 fon SPK tarafından tasfiye sürecine alınmıştır” diye konuştu.

'BÖYLE BİR OYNAKLIĞIN BİR DAHA OLMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK'

Şimşek, "Alınan tedbirler gelinen şu aşamada yeterli. Gerekeni yaptık. O alanı karantina altına aldık. Tasfiye işlemi yapılacak. Sınırlı sayıda fonda yaşanan fonlarda bir sorun yaşanmaması için gerekli düzenleme yapılmıştır. Dünyadakilere göre bile daha katı kurallar getirildi.En önemli konu şeffaflık. Nitelikli yatırımcı demek, belli bir birikimin üzerindeki yatırımcı demek. Biz o rakamı geçen sene 10 milyon TL'ye çıkardık. Bir daha böyle bir oynaklığın hareketliliğin olma ihtimali son derece düşük" dedi.

'FON PİYASASININ YÜZDE 90’I SAĞLIKLI'

Yaşanan gelişmelerin finansal sistemin tamamı açısından genel bir risk oluşturmadığını belirten Şimşek, sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde kaldığını söyledi. Şimşek, “Fon piyasasının yüzde 90’ı sağlıklı işlemeye devam ediyor. Buradaki sorun sistemik değil. Fon birikimi açısından baktığımızda yaklaşık yüzde 10-11 civarında bir bölüme ilişkin müdahale söz konusu” ifadelerini kullandı. Tasfiye sürecinin belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütüleceğini belirten Şimşek, yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik gerekli adımların atıldığını kaydetti. Bazı fonlarda ortaya çıkan yoğunlaşmanın diğer alanlara yayılmasını önlemek amacıyla kapsamlı tedbirlerin devreye sokulduğunu aktaran Bakan, mevcut önlemlerin bu aşamada yeterli olduğunu dile getirdi. Şimşek, “Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına yönelik güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı şekilde işleyecek” dedi.

BANKACILIK DIŞI FİNANS ALANINA YENİ DÜZENLEMELER

Şimşek, finans sektöründe bankacılık dışındaki alanlara yönelik yeni çalışmaların da yürütüldüğünü açıkladı. Dünya genelinde bankacılık dışı finans sektörünün hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Şimşek, bu alana ilişkin ilave düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirtti. Vatandaşların konut ve otomobil sahibi olmak amacıyla birikimlerini değerlendirdiği tasarruf finansman şirketleri hakkında da konuşan Şimşek, bu alanın bankacılığa benzer bir yapıya sahip olduğunu ve daha sıkı kurallara ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Şimşek, “Orası bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyaç duyulan bir alan. Dünya da bunu söylüyor. Sadece Türkiye için değil, küresel olarak bu konuda değerlendirmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı. Tasarruf finansman kuruluşlarının denetiminden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) sorumlu olduğunu belirten Şimşek, gerekli denetim süreçlerinin sürdüğünü aktardı. Tasarruf finansman sektöründeki gelişmelere de değinen Bakan, Emlak Katılım’ın bu alanda bir süreç başlattığını söyledi. Söz konusu çalışmanın yatırımcıların korunmasına yönelik olduğunu belirten Şimşek, Rekabet Kurumu, BDDK ve SPK gibi kurumların gerekli onay süreçlerini değerlendireceğini ifade etti.

SERBEST FONLARDA TEMİNAT VE ŞEFFAFLIK DÜZENLEMELERİ

Serbest fonlara yönelik düzenlemelerin büyük bölümünün tamamlandığını belirten Şimşek, özellikle teminat ve şeffaflık alanlarında önemli değişiklikler yapıldığını söyledi. Şimşek, “Dünyaya oranla özellikle serbest fon alanı çok daha katı kurallara bağlandı. Teminat konusu, Takasbank çerçevesi ve diğer düzenlemeler güçlendirildi” dedi. Para piyasası fonları için daha önce getirilen düzenlemeleri de hatırlatan Şimşek, 2024 yılında yapılan değişikliklerin mevcut süreçte etkisini göstereceğini belirtti. Bakan, “Toplanan paranın en az yüzde 10’unun düşük riskli ve risksiz kabul edilen Hazine kağıtlarında tutulmasına yönelik düzenleme yaptık. Bu düzenleme bugün işe yarayacak” ifadelerini kullandı. Serbest fonlara yatırım yapanlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, nitelikli yatırımcı tanımındaki sınırın yeniden ele alınabileceğini söyledi. Serbest fonlarda yatırımcıların belirli bir birikime sahip olması gerektiğini hatırlatan Şimşek, “Geçen yıl bu rakamı 10 milyon TL ve üzerine çıkardık. Belki bu alan yeniden düzenlenebilir” dedi.

'FİNANSAL OKURYAZARLIK TEMEL OKURYAZARLIK KADAR DEĞERLİ'

Yatırımcıların bilinçli karar vermesinin önemine dikkat çeken Şimşek, vatandaşların yatırım tercihleri konusunda saygılı olduklarını ancak yüksek risk içeren yatırımlara yönelik uyarıların devam ettiğini söyledi. Finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, “Finansal okuryazarlık, temel okuryazarlık kadar değerlidir. Teknolojik ve sağlık okuryazarlığı kadar önemli bir alan” değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun finansal okuryazarlık platformu aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA