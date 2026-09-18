Depoyu Doldurmadan Önce Buna Dikkat! Motorin Fiyatı Değişiyor

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Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü hareket gündeme gelirken, NTV’nin haberine göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor. Son yapılan zamla birlikte motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşmıştı.

MOTORİNİN YENİ FİYATI NE OLACAK?

Beklenen indirimin ardından motorinin litre fiyatının İstanbul’da 96,31 liraya, Ankara’da 97,41 liraya ve İzmir’de 97,71 liraya gerilemesi öngörülüyor. Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 99,11 liraya düşmesi bekleniyor.

Kaynak: NTV