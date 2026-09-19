Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar

2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’na ilişkin soruşturma dosyasına, koğuşun güvenlik kamera kayıtları eklendi. Görüntülerde Hasan Atilla Uğur’un Kozinoğlu’nun fenalaşıp hastaneye sevk edilmesinin ardından kahve bardağını yıkaması ve koğuş ışıklarının yaklaşık 14 dakika kapalı kalması gibi dikkat çeken anlar yer aldı.

Son Güncelleme:
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun fenalaşarak hastaneye sevk edilmesinin hemen sonrasına ait koğuş güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Dava kapsamında dosyaya giren kayıtlarda Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’ın koğuş içerisindeki hareketleri saniye saniye yer aldı. Görüntülerde soruşturma kapsamında dikkat çeken bazı anlar da kayda geçti.

SABAH’ın ulaştığı görüntülere göre, Hasan Atilla Uğur’un Kozinoğlu’nun yürüyüş yaptığı sırada ortak yaşam alanının ışıklarını yaklaşık 14 dakika boyunca kapattığı görüldü. Kozinoğlu’nun rahatsızlanarak hastaneye götürülmesinin ardından ise Uğur’un, Kozinoğlu’nun kahve içtiği bardağı mutfakta yıkadığı anlar kayıtlara yansıdı.

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar - Resim : 1

KOĞUŞTAKİ HAREKETLİLİK SANİYE SANİYE KAYITLARDA

Güvenlik kamerası görüntülerinde Hasan Atilla Uğur’un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı ve ortamın yaklaşık 14 dakika karanlık kaldığı belirlendi. Bu sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın avluda yürüdüğü görüldü. Işıkların yeniden açılmasının ardından Uğur’un banyo ve mutfak bölümlerine girip çıktığı, sonrasında masaya oturarak yemek yediği kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasındaki tutanaklara göre koğuş içerisindeki hareketlilik şu şekilde kaydedildi:

  • 18:57:10 – Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak üst kata çıktı.
  • 18:57:20 – Yıldırım, 5 numaralı odaya girdi.
  • 18:57:31 – Yıldırım, 5 numaralı odadan çıkarak Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı 4 numaralı odaya geçti.
  • 18:57:49 – Yıldırım odadan çıktı, merdivenlerin başına geldi ve birkaç basamak indikten sonra bir süre burada bekledi.
  • 18:58:20 – Yeniden Kozinoğlu’nun 4 numaralı odasına giren Yıldırım, sağ elinde beyaz renkli bir nesneyle odadan çıktı.

Yıldırım’ın daha sonra alt kata inerek Hasan Atilla Uğur’un yanına uğradığı ve mutfak tezgahının bulunduğu bölüme yöneldiği belirtildi.

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar - Resim : 2

KOZİNOĞLU HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜKTEN SONRA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Kamera kayıtlarında yer alan bir diğer ayrıntının ise Kozinoğlu’nun rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmesinin hemen sonrasına ait olduğu belirtildi. Görüntülerde, Hasan Atilla Uğur’un Kozinoğlu’nun koğuşuna girerek kendisine ait kahve bardağını aldığı ve mutfak bölümünde yıkadığı görüldü. Başsavcılığın, soruşturma dosyasına eklenen güvenlik kamerası görüntüleri üzerindeki incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Sabah

Etiketler
Kaşif Kozinoğlu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
IBAN’dan Para Gönderenler Dikkat! Dekont Açıklaması Başınızı Ağrıtabilir IBAN’dan Para Gönderenler Dikkat
Ferdi Tayfur’un Şarkısı Bahçeli’yi Duygulandırdı! 'Ferdi, Mahvettin Bizi' Ferdi Tayfur’un Şarkısı Bahçeli’yi Duygulandırdı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Tutuklama ve Ev Hapsi Talebi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları
SPK’dan 131 Fon İçin Yeni Yol Haritası! Ödeme Süreci Belli Oldu SPK’dan 131 Fon İçin Yeni Yol Haritası
Medyaya İŞKUR Kolaylığı, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği Değişti Medyaya İŞKUR Kolaylığı, İlan Kurumu Yönetmeliği Değişti