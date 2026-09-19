Esnaf ve KOBİ’leri İlgilendiriyor! Yapılandırmayı Kaçıranlar İçin Yeni Dönem Başlıyor

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Esnaf ve KOBİ’lere sunulan 72 ay vadeli ve indirimli yapılandırma imkanından yararlanmayan işverenler için yeni bir süreç başlıyor. Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan düzenlemeyle birlikte, prim borçlarının takip ve tahsilat işlemlerinin sıkılaştırılması öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan İsa Karakaş'ın yazısına göre, OVP’deki ilgili düzenlemeye dikkat çekerek, özellikle yılın son üç ayında uygulanacak daha sıkı tahsilat sürecine işaret etti.

PRİM BORÇLARINDA TAKİP VE TAHSİLAT SIKILAŞACAK

Karakaş, OVP’de yer alan “Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir” ifadesinin yalnızca genel bir uyarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Söz konusu düzenlemenin ekim, kasım ve aralık aylarında daha yoğun denetimlerin uygulanacağının göstergesi olduğunu ifade eden Karakaş, prim borçlarını ödemeyen veya yapılandırma imkanından yararlanmayan işverenlerin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

SGK TEŞVİKLERİ KESİLEBİLİR, HACİZ SÜRECİ BAŞLAYABİLİR

Karakaş, borçlarını ödemeyen işverenlere yönelik uygulanabilecek yaptırımlara ilişkin değerlendirmesinde, devlet tarafından sağlanan SGK prim teşvikleri ve desteklerinin kesilebileceğini ifade etti. Karakaş’ın açıklamasına göre, ödenmeyen prim borçları için beklemeksizin icra ve haciz işlemlerinin başlatılması söz konusu olabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte prim borçlarının takip ve tahsilatında daha etkin bir sürece geçilmesi planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi