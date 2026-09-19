'Hocaların Hocası' Prof. Dr. Uğur Ersoy Hayatını Kaybetti

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Akademi dünyasının tanınmış isimlerinden, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Ersoy yaşamını yitirdi. Ersoy’un vefatı Boğaziçi Üniversitesi’nin internet sitesinden duyuruldu. Üniversitenin açıklamasında, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün değerli emekli öğretim üyesinin kaybından duyulan üzüntü ifade edildi. Prof. Dr. Uğur Ersoy için bugün İstanbul’da ilk tören düzenlenecek. Ersoy’un cenazesi daha sonra memleketi Mersin’de toprağa verilecek.

'HOCALARIN HOCASI' OLARAK ANILIYORDU

İnşaat mühendisliği camiasında “hocaların hocası” olarak tanınan Prof. Dr. Uğur Ersoy’un vefatının ardından İnşaat Mühendisleri Odası da taziye mesajı yayımladı. İMO mesajında Ersoy, Türkiye’nin duayen bilim insanlarından biri olarak anılırken, inşaat mühendisliği ve bilime yaptığı katkılara dikkat çekildi.

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

1932 yılında Mersin’de dünyaya gelen Prof. Dr. Uğur Ersoy, inşaat mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla tanındı. Akademik kariyerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde de görev yapan Ersoy, burada İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, rektör yardımcılığı ve Deniz Bilimleri Enstitüsü dekanlığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Ersoy, 2006 yılından itibaren akademik çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi