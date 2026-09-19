İstanbul’da Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? AKOM’dan Dikkat Çeken Tahmin: Sıcaklıklar Yükselecek

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İstanbul’da 19 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklığın 26 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, kentte yağış öngörülmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre, sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece ve parçalı bulutlu hava beklenirken, öğle saatlerinde sıcaklığın 26 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde 24 derece ve bulutlu, gece ise 20 derece ve yine bulutlu hava hakim olacak. Kent genelinde nem oranının yüzde 45 ile 80 arasında değişmesi bekleniyor. Poyrazın hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi ve rüzgar hızının saatte 10 ila 20 kilometre arasında olması öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece seviyesinde olması bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM’un tahminlerine göre İstanbul’da hafta sonu yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. 20 Eylül Pazar günü sıcaklığın en düşük 20, en yüksek 25 derece olması bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklıkların 20 ila 26 derece arasında seyretmesi ve yağış görülmemesi öngörülüyor.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ YAĞIŞ GELİYOR

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklik bekleniyor. 22 Eylül Salı günü parçalı bulutlu havayla birlikte aralıklı yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 16 ila 23 derece arasında olması ve yağış miktarının 1-5 kilogram/metrekare seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 15 ila 22 derece arasında değişeceği, yağış miktarının ise 3-7 kilogram/metrekare olacağı tahmin ediliyor. 24 Eylül Perşembe günü parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, sıcaklıkların 18 ila 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü ise parçalı bulutlu hava ve 19-24 derece arasında sıcaklık öngörülüyor.

İSTANBUL’DA 19 EYLÜL HAVA DURUMU

Sabah: 20°C – Parçalı bulutlu

Öğle: 26°C – Parçalı bulutlu

Akşam: 24°C – Bulutlu

Gece: 20°C – Bulutlu

Öğle: 26°C – Parçalı bulutlu Akşam: 24°C – Bulutlu Gece: 20°C – Bulutlu Nem: Yüzde 45-80

Rüzgar: Poyraz, 10-20 km/sa

Yağış: Beklenmiyor

Deniz suyu: 22°C

Kaynak: Haber Merkezi