Rize’de Metrekareye 100 Kilo Yağış Düştü! Cadde ve Yollar Göle Döndü, Araçlar Sular Altında Kaldı

Doğu Karadeniz’de etkili olan sağanak, Rize’nin sahil ilçelerinde sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşen İyidere’de cadde ve yollar su altında kalırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Ekipler bölgede temizlik ve su tahliye çalışması başlattı.

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Doğu Karadeniz’de etkili olan kuvvetli yağış, Rize’nin sahil ilçelerinde sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. İyidere ilçesinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmesi sonucu menfezlerin tıkanmasıyla cadde ve yollar suyla dolarken, çok sayıda araç da su altında kaldı.

Rize’de Metrekareye 100 Kilo Yağış Düştü! Cadde ve Yollar Göle Döndü, Araçlar Sular Altında Kaldı - Resim : 1

YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün “sarı kodlu” kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Karadeniz’de yağışlar dün başlayıp gece boyunca devam etti. Trabzon ve Rize’de yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, özellikle Rize’nin sahil kesimlerinde etkisini gösterdi. İyidere’de aşırı yağış nedeniyle menfezlerin tıkanması sonucu yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı. İlçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda da su birikintileri oluştu. Sürücüler, ulaşım sırasında güçlük yaşadı.

Rize’de Metrekareye 100 Kilo Yağış Düştü! Cadde ve Yollar Göle Döndü, Araçlar Sular Altında Kaldı - Resim : 2

DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İyidere ve Pazar ilçe merkezlerinde debisi ve su seviyesi yükselen dereler taştı. Park halindeki çok sayıda araç sudan etkilenirken, bazı evlerin ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Rize’nin yüksek kesimlerinde ise çay tarımı yapılan arazilere yakın bölgelerde farklı büyüklüklerde heyelanlar meydana geldi.

Rize’de Metrekareye 100 Kilo Yağış Düştü! Cadde ve Yollar Göle Döndü, Araçlar Sular Altında Kaldı - Resim : 3

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Selin neden olduğu hasar havadan görüntülendi. Alt ve üst yapıda hasara yol açan yağışların ardından belediye, özel idare, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, iş makinelerinin desteğiyle su tahliye işlemlerinin yanı sıra temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

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