Malatya’da Motosiklet Kazası, Genç Sürücü Öldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Malatya’da Motosiklet Kazası, Genç Sürücü Öldü
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Ali İhsan Şahin (27) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sürgü Mahallesi mevkisinde M.E. idaresindeki 44 ABN 398 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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