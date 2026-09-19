Silivri'deki Sır Odada 4 Dakika... Kozinoğlu'nun Şüpheli Ölümünde 'Bardak' ve 'Hap' Bilmecesi: Savcılık Sordu, Hasan Atilla Uğur 'Hatırlamıyorum' Dedi

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla dinlenen Hasan Atilla Uğur; kritik dil altı hapının kaynağını, odadan çıkarken elinde görülen gizemli cismi ve kendisine gösterilen bardağın sırrını 'hatırlamadığını' iddia etti.

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Türk istihbarat tarihinin en gizemli olaylarından biri olan eski MİT Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen 'şüpheli ölüm' soruşturmasında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla dinlenen emekli Albay Hasan Atilla Uğur’a, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı son dakikalar ve cezaevi kamera kayıtları üzerinden peş peşe kritik sorular yöneltti. Soruşturma tutanaklarına yansıyan sorguda, Uğur'un geçmiş ifadeleri ile kamera görüntüleri arasındaki derin çelişkiler ve "hatırlamıyorum" yanıtları dikkat çekti.

4 DAKİKALIK SIR ODA VE ELDEKİ GİZEMLİ CİSİM

Savcılık sorgusunda en dikkat çeken başlıklardan biri, ölüm gününe ait cezaevi kamera kayıtları oldu. Başsavcılık, Uğur'a saat 18.40'ta Kaşif Kozinoğlu'nun odasına girdiğini, yaklaşık 4 dakika içeride kaldıktan sonra elleri arkasında dışarı çıktığını ve sağ elinde bir cisim taşıdığının net bir şekilde görüldüğünü hatırlatarak bu cismin ne olduğunu sordu.

Uğur ise bu net görüntülere rağmen, "Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum" diyerek iddiayı geçiştirdi. Hemen ardından oda arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın elinde bir bardakla odadan çıkıp bardağı kendisine göstermesinin nedeni sorulan Uğur, "Bardağı bana neden gösterdiğini hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

DİL ALTI HAPININ VE TANSİYON CİHAZININ KAYNAĞI MEÇHUL

Kozinoğlu’nun fenalaştığı anlara ilişkin de konuşan Uğur, Kozinoğlu'nun kendisine seslenerek "Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir" dediğini öne sürdü. Kozinoğlu'na bu hapı verdiğini kabul eden Uğur, hayati önemdeki ilacı ve ardından kullandıkları tansiyon cihazını nereden temin ettiğini ise "hatırlamadığını" savundu.

Ayrıca, geçmişte hakim huzurunda verdiği "Hiçbir görevli görevini savsaklamamıştır" şeklindeki kendi imzalı beyanı okunduğunda Uğur, "O ifadeler bana ait değildir" diyerek öz imzasını reddetti. Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı anı ilk nerede ve ne zaman bildirdiğine dair eski anlatımları ile yeni ifadesi arasındaki çelişkiler de tutanağa geçirildi.

BİRLİKTE YENİLEN YEMEK

Savcılık sorgusunda Kozinoğlu'nun ölüm günü yaşanan başka bir ayrıntı da gündeme getirildi. Uğur'a, Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın yürüyüşte oldukları sırada yaklaşık 14 dakika içerisinde yemek hazırlayıp birlikte yemeleri soruldu.

Uğur, bunun özel bir nedeni olmadığını savunarak, "Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi" şeklinde yanıt verdi.

'FETÖ KASTEN ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR' İDDİASI

Suçlamaları reddeden Hasan Atilla Uğur, ifadesinin sonunda çarpıcı bir iddiada bulunarak Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin derinlemesine araştırılmasını istedi. Kozinoğlu'nun o dönem Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından açıkça hedef alındığını hatırlatan Uğur, bu ölümün ardında örgütsel bir suikast bağlantısı bulunabileceğine dair kişisel kanaatini paylaştı.

Uğur'un avukatları ise müvekkillerinin olayda hiçbir kastı veya ihmali olmadığını, Kozinoğlu fenalaştığında mutfaktan aldığı cisimlerle demir kapıya vurarak yardım çağırdığını ancak cezaevi görevlilerinin kasıtlı olarak geç müdahale ettiğini ileri sürdü.

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Kaynak: İHA

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