26 Gündür Aranıyordu: Ayşegül Yaşar Elleri Bağlı Halde Gömülü Bulundu

Osmaniye’de 26 Ağustos’ta kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde elleri bağlı halde gömülü bulundu. Gözaltına alınan T.K.’nin, Yaşar’ı aracında boğarak öldürdüğünü ve cesedini bölgeye gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
26 Gündür Aranıyordu: Ayşegül Yaşar Elleri Bağlı Halde Gömülü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’ın 26 Ağustos’ta kaybolması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan şüpheli T.K.’nin yakalanması ve Kahramanmaraş’taki ikametinde arama yapılması talimatı verildi.

Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu T.K., Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki ikametinde yakalandı. Adreste yapılan aramada şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli T.K.’nin ifadesinde, Ayşegül Yaşar’ı Osmaniye’nin Düziçi ilçesi çıkışında aracında boğarak öldürdüğünü, ardından cesedini Andırın ilçesi Geben mevkisinde bir yere gömdüğünü söylediği öğrenildi. T.K.’nin ayrıca Yaşar’dan aldığı altınları da ikametinde sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

26 Gündür Aranıyordu: Ayşegül Yaşar Elleri Bağlı Halde Gömülü Bulundu - Resim : 1
Bunun üzerine ekipler, Ayşegül Yaşar’ın cesedinin bulunması için Geben mevkisinde çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Yaşar’ın cansız bedeni, elleri bağlı halde gömülü olarak bulundu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü
Silivri'deki Sır Odada 4 Dakika... Kozinoğlu'nun Şüpheli Ölümünde 'Bardak' ve 'Hap' Bilmecesi: Savcılık Sordu, Hasan Atilla Uğur 'Hatırlamıyorum' Dedi Şüpheli Ölümünde 'Bardak' ve 'Hap' Bilmecesi: Savcılık Sordu, Uğur 'Hatırlamıyorum' Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Ara Tatiller Kaldırılıyor Mu? Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu: 'Böyle Devam Edeceğiz' Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları
Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Tutuklama ve Ev Hapsi Talebi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme