Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in 'katılım talepleri var' açıklamasının ardından gözler 1 Ekim’e çevrildi. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte muhalefet sıralarından 3 milletvekilinin daha AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

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Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası
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TBMM’de 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde başkent kulisleri hareketlendi. AK Parti’nin bir süredir yürüttüğü "genişleme" stratejisinin yeni dönemde de hız kesmeden devam edeceği konuşuluyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in geçtiğimiz günlerde belediye başkanları katılım töreninde yaptığı "Meclis’ten de talepler var" çıkışı, kulisleri adeta alevlendirdi. .

MUHALEFETTEN 3 İSİM MASADA

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, kulislerde konuşulan senaryoya göre, yeni yasama döneminin ilk günlerinde İYİ Parti’den 2, YENİ Parti’den ise bir milletvekilinin istifa ederek AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Bu iddiaların gerçeğe dönüşmesi durumunda TBMM’deki sandalye dağılımı yeniden şekillenecek.

SEÇİMDEN BU YANA 19 MİLLETVEKİLİ SAF DEĞİŞTİRDİ

AK Parti’ye yönelik bu olası katılımlar, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden beri süregelen transfer dalgasının yeni bir halkası olacak. Seçimlerin üzerinden geçen sürede farklı muhalefet partilerinden seçilen toplam 19 milletvekili AK Parti’ye geçiş yaptı. Bu süreçte en çok fireyi 10 milletvekiliyle İYİ Parti verirken; Gelecek Partisi’nden 5, CHP’den 2, Yeniden Refah ve DEVA Partisi’nden ise 1’er milletvekili iktidar sıralarına transfer oldu.

Kaynak: Cumhuriyet

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