Ara Tatiller Kaldırılıyor Mu? Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu: 'Böyle Devam Edeceğiz'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz" dedi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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