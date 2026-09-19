İstanbul'da Uyuşturucu İmalatına Baskın! Şişli’de 297 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

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İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli'de bir ikamete operasyon düzenlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonda, 297 kilogram sentetik uyuşturucu, 520 kilogram kimyasal katkı maddesi, karıştırıcı makinesi, uyuşturucu imalatında kullanılan makine ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda İ.A. ve K.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA