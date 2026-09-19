Fuat Oktay’a Tazminat Kararı Sonrası AYM’den Özgür Özel İçin İhlal Kararı: 50 Bin Lira Manevi Tazminat

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Anayasa Mahkemesi (AYM), yaptığı bir konuşmada dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelik ifadeleri nedeniyle 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verilen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bireysel başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Özel’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek kendisine 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

10 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT HÜKMEDİLMİŞTİ

Özel, 14 ve 15 Ekim 2020 tarihlerinde TBMM’de düzenlediği basın toplantılarında, dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçmişte Türk Telekom’da yönetim kurulu üyeliği ile YİMPAŞ Holding bünyesindeki YİMPAŞ Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret AŞ’de üst düzey yöneticilik yaptığını hatırlatmıştı. Özel, söz konusu açıklamalarında Oktay’a yönelik çeşitli suçlamalarda bulunmuştu. Bu ifadelerin ardından Fuat Oktay, Özel hakkında 150 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi ise Özel’in Oktay’a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özel, bu kararın ardından ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM’DEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Anayasa Mahkemesi, kararında Özel’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verirken, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılması için kararın bir örneğinin Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Özel’in kamu yararına ilişkin bir konuda sert, alaycı ve abartılı ifadeler kullanmış olsa da bazı olgusal iddialar ortaya koyduğu ve bunlara ilişkin deliller sunduğu belirtildi. Kararda, ilk derece mahkemesinin bu delilleri değerlendirmediği, istinaf makamının ise söz konusu açıklamaları ifade özgürlüğü kapsamında görmediği ifade edildi. AYM, siyasi kişilerin geçmişteki eylemleri de dahil olmak üzere kamusal alandaki faaliyetlerinin kamuoyunun denetimine ve değerlendirmesine açık olduğunu vurguladı.

'AÇIKLAMALARIN KEYFİ VE KİŞİSEL SALDIRI OLDUĞU KABUL EDİLEMEZ'

Kararda, Özel’in savunmalarında, daha önce yönetim kurulunda görev yaptığı belirtilen bir şirketin bazı yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldiğine ilişkin çeşitli yayınların bulunduğunu aktardığına da dikkat çekildi. AYM, bu unsurların yargı mercileri tarafından değerlendirilmemesi nedeniyle Özel’in açıklamalarının tamamen sebepsiz, keyfi ve kişisel bir saldırı olarak nitelendirilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Yüksek Mahkeme, Özel’in ifade özgürlüğü ile Fuat Oktay’ın şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil bir denge kurulmadığı sonucuna vardı. Kararda, Anayasa’nın 26’ncı maddesi kapsamında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA