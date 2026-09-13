Kaşif Kozanoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Gazeteci Günday'ın İfadesi Ortaya Çıktı

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Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin olarak yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, gazeteci Selahattin Günday ve 2 kişiyi tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk ederken 6 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.

GÜNDAY'IN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakkında tutuklama talep edilen gazeteci Selahattin Günday'ın savcılık ifadesine de ulaşıldı. T24'te yer alan habere göre Günday, "Kollukta vermiş olduğum beyanları aynen tekrar ederim" dedi. Selahattin Günday'ın ifadesine, avukatı devam etti.

'OLAY GÜNÜ O KAPIDA BULUNMADI'

Günday'ın avukatının ifadesi şu şekilde: "Müvekkilimin beyanlarını ve karakoldaki ifademizi aynen tekrar eder, bir iki husus eklemek isteriz. Müvekkilimiz atılı suçu işlememiştir. Kaşif Kozinoğlu'nun girdiği ve görüntülendiği kapı Beşiktaş Adliyesi Ek Binasının duruşma salonlarına açılan girişidir. Müvekkilimiz ve kameramanlar olay günü bu kapıda bulunmamış ve bu kapıda herhangi bir görüntü çekmemiştir. Savcılık makamı tarafından bize soru olarak sorulan ve Cihan Haber Ajansı muhabirinin göründüğü fotoğrafın üzerinde İhlas Haber Ajansının logosu bulunmaktadır.

Söz konusu alana müvekkilimiz tarafından gidilmemiş, ifadesinde de açıkça belirtildiği üzere o alanda bir kamera kaydı gerçekleştirilmemiştir. Savcılık dosyasına kolluk ifadesi sırasında 12 sayfadan ibaret 2011 senesine ait 3 haber ibraz edilmiştir. Bu haberlerde henüz daha o yıllarda kimsenin Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair şüpheleri dile getiremediği bir tarihte müvekkilimizin merhumun avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat'a mikrofon uzattığı ve beyanlarına haberinde yer verdiği görülmektedir. Bu beyanlarda Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair avukat beyin şüpheleri yer almaktadır.

'BU DURUM ÇOK ÖNCE YAŞANDI'

Bizim tarafımızdan yeni ulaşılan ve ifademiz ekinde de sunulan 29 Nisan 2012 tarihli bir haberi de paylaşmak istiyoruz. Anadolu Ajansı tarafından yapılan bu haberde Beşiktaş'taki Ek Hizmet Binasının kapanması sırasında orada çalışan muhabirlere mikrofon uzatıldığı ve Beşiktaş Adliyesinde başlarına gelen en çarpıcı olayları anlatmaları istenmiştir.

Bu röportaj içerisinde Cihan Haber Ajansı muhabirinin Kaşif Kozinoğlu'nu ilk kez görüntüleyen kişi olarak beyanda bulunduğu kendi ağzından açık ve net bir şekilde ifade edilmektedir. Aynı şekilde söz konusu sunmuş olduğumuz haberin ilk sayfasına bakıldığında Beşiktaş Adliyesinin önünde bekleyişte olan gazetecilerin fotoğrafları da görülebilecektir. O fotoğrafta onlarca muhabirin ve onlarca kameramanın Kaşif Kozinoğlu'nu beklediği ve görüntü almak için çaba sarf ettiği açıktır.

Diğer yandan ifade etmek isteriz ki Kaşif Kozinoğlu'nun ismi Beşiktaş Adliyesine gelmesinden çok önce birçok haber kanalı ve gazetede de yer almış ve kendisine ait o tarihte ulaşılabilen bir fotoğraf da yine bu haber içeriklerinde yer bulmuştur. Bu durum Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermek için gelmesinden çok önce yaşanmıştır.

Öyle ki Kaşif Kozinoğlu'nun isminin ilk kez gündeme gelmesi Oda TV Soruşturması adıyla bilinen adli süreçte Oda TV bilgisayarlarına yasa dışı yolla kaydedilen birtakım dijital dokümanların FETÖ mensubu polislerce tespiti sonrasında gündeme gelmiştir ve Kaşif Kozinoğlu'nun ismi o tariften sonra medyada yoğun bir şekilde yazılmaya ve haberleştirilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede müvekkilimiz tarafından çekilmiş olan herhangi bir görüntünün olmaması yanında açıkladığımız ve dosyaya sunmuş olduğumuz haberler de göz önüne alınarak serbest bırakılmasını ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ederiz."