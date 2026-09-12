İstanbullular Dikkat! Bu Yollar Yarın Kapalı Olacak

İstanbul'da yarın düzenlenecek bisiklet turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta etkinlik bitimine kadar uygulanacak trafik düzenlemesinde alternatif güzergahlar da belirlendi.

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İstanbullular Dikkat! Bu Yollar Yarın Kapalı Olacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın gerçekleştirilecek 'Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında, yarın saat 10.00'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İŞTE KAPATILAVAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ

Buna göre, Fatih'te Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası) ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa, Kadir Has ve Yavedut caddeleri trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü) ile Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda da Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tershane ve Necatibey caddeleri ile İnönü Caddesi MKE Binası ile Şehitler Tepesi arası trafiğe kapatılacakken, Tarlabaşı Bulvarı ile Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beşiktaş'ta ise Dolmabahçe, Çırağan, Eski Yıldız ve Beşiktaş caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arasında trafik akışı sağlanamayacak. Sürücüler, Palanga, Asariye ve Portakal Yokuşu caddelerine yönlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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