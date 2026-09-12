Polislere Canlı Yayında Hakaret Etmişti: Sosyal Medya Fenomeni Semih Varol Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TikTok’ta yaptığı canlı yayında polisleri hedef alan ve sinkaflı ifadeler kullanan Semih Varol büyük tepki çekti. tv100'ün haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya platformlarında yürüttüğü Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, Türk polisine yönelik küfürlü ifadelerin yer aldığı canlı yayın görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin Semih Varol olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Varol hakkında TCK 125/3-a kapsamında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Varol’un, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi