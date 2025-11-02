Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi

Kartal’da 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binada kolonlarda oluşan çatlaklar paniğe neden oldu. Dışarı çıkan vatandaşlar tahliye edilirken bina mühürlendi, sokak trafiğe kapatıldı.

Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi
İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması paniğe neden oldu. Olay, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 dairenin bulunduğu 4 katlı binada oturanlar, kolon ve duvarlarda oluşan çatlakları fark etti. Durumu hemen yetkililere bildiren bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, binayı ve çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Vatandaşlar hızlı bir şekilde tahliye edilirken, zabıta ekipleri binada detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından risk taşıdığı belirlenen bina mühürlenerek girişlere kapatıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olası bir tehlikeye karşı sokağı da trafiğe kapattı. Mahalle sakinleri, binanın eski olduğunu ve son günlerde zemininde bazı oynamalar fark ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

