Derbi Öncesi Dolmabahçe’de Kan Döküldü! 1 Ağır Yaralı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Tüpraş Stadı çevresinde kan döküldü. Koreografi hazırlığı yapan tribün liderleri arasındaki kavga büyüdü, 1 kişi ağır yaralandı.

Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için koreografi çalışması yapan Beşiktaşlı tribün liderleri arasında tartışma çıktı. Yer ve bilet konusu yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede, 1 kişi ağır yaralandı.

Şüpheli 3 kişi kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

