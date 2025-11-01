Derbi Öncesi Dolmabahçe’de Kan Döküldü! 1 Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için koreografi çalışması yapan Beşiktaşlı tribün liderleri arasında tartışma çıktı. Yer ve bilet konusu yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede, 1 kişi ağır yaralandı.

Şüpheli 3 kişi kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: AA