Kayıp Miraç'tan Kahreden Haber! Ağaç Kesim İşine Gitmişti...

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Gökgedik Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Miraç Sağlam, perşembe günü sabah saatlerinde ağaç kesim işine gitmiş, akşam olduğundaysa arkadaşlarıyla buluşmaya gelmemişti. Gencin ortadan kaybolması üzerine yakınlarının ihbarı sonucu bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamazken, ekipler sabah erken saatlerde yeniden arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Gün boyu süren taramanın ardından akşam saatlerinde Kasımlı mevkisinde yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde bir ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin kayıp genç Miraç Sağlam’a ait olduğu belirlendi.

NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Miraç Sağlam’ın cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Savcılık, olayın düşme mi yoksa başka bir nedenle meydana geldiğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.





