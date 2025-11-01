Gebze'deki Yıkım Faciası: 'Metro' İddiasına Ulaştırma Bakanlığı'ndan Yanıt Geldi

4 kişinin yaşamını yitirdiği Gebze’deki bina faciasına 'metro çalışmasının neden olduğu' iddiasına Ulaştırma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık yetkilileri, metro kazısının 1,5 yıl önce tamamlandığını, asıl sorunun zayıf ve suya doygun zeminden kaynaklandığını açıkladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de çökmeye metro hattı çalışmasının neden olduğu yönündeydi Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu bu iddiayı yalanladı.

'KAZI YA DA TÜNEL ÇALIŞMASI YOK'

Halk TV'nin sorularına yanıt veren bakanlık yetkilileri, bölgede yürütülen metro inşaatının 1,5 yıl önce tamamlandığını, şu anda kazı ya da tünel çalışmasının bulunmadığını belirtti. Ray döşeme ve elektrik bağlantılarının sürdüğünü, metronun açılış aşamasında olduğunu ifade etti. Kaynaklar, "Metro tünelinde bir damla su yok. Ancak yıkılan binanın altı adeta göl gibiydi" diyerek, çökmenin zemindeki su birikmesi ve yapının güçsüz temeli nedeniyle meydana geldiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gebze Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
