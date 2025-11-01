Gebze'deki Bina Neden Yıkıldı? İnceleme Heyetindeki Uzman Anlattı

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Koçak, Gebze'de yıkılan 7 katlı Arslan Apartmanı’nı yerinde inceledi. Koçak, zemindeki oturmaların yanı sıra binada ciddi tasarım ve taşıyıcı sistem hataları bulunduğunu açıkladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, Kocaeli Gebze'de yıkılan 7 katlı Arslan Apartmanı’nda yapılan incelemelerde tasarımsal hatalar tespit edildiğini söyledi. Çöken binanın bulunduğu bölgede inceleme yapan Koçak, "Yıkımın ana sebeplerinden biri zemindeki hareket. Zeminde çökmeler meydana geldi ve bina bu yükü taşıyamadı" dedi.

Gebze'deki Bina Neden Yıkıldı? İnceleme Heyetindeki Uzman Anlattı - Resim : 1
Binanın yıkılmadan önceki hali.

TASARIMSAL HATA VURGUSU

Koçak, çöküşün en çok eczane bitişiğindeki kolonlarda başlayan oturmalar nedeniyle hızlandığını, binanın dar ve ağır yapısının da çöküşü hızlandırdığını ifade etti. Zemin oturmalarının nedeninin araştırıldığını belirten Koçak, "Jeofizik ve jeolog ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hem zeminin hem de binaların durumu birlikte değerlendirilecek. Bu sayede hem yıkımın nedeni hem de mühürlenen diğer 16 binanın akıbeti netleşecek" diye konuştu. Binanın yapısal özelliklerine de dikkat çeken Koçak, "Dar ve uzun bir bina. Yatay hareket yaparak yıkılmış. Eczanenin üzerindeki asma katın kolonları kısa, bu da yapısal dengesizliğe yol açmış. Tasarımda kusurlar olduğu açıkça görülüyor" dedi.

Kaynak: AA

