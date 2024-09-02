'Kara Harp Okulu' Krizi! AKP'li Varank ile CHP'li Başarır Birbirine Girdi

Kara Harp Okulu mezuniyeti AKP ile CHP'yi bir konuda daha karşı karşıya getirdi. Mezun olan teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması ve okunan yemin metni tartışmaların ana maddesi...

Son olarak ise AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın paylaşımı dikkat çekti. CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" sözlerini alıntılayan Varank, şöyle yazdı:

"CHP'nin boyasını azıcık kazıyınca vesayet dönemine duydukları özlem hemen ortaya çıkıyor. Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok; askerlik kurumu kural ve disiplin gerektirir. İçeriği ne olursa olsun, üniforma giyen kişi slogan atamaz, korsan yemin töreni düzenleyemez!

Bu ülkede kimse "Trikopis’in askeri" olacak kadar alçalmaz ama siz, Kahraman askerlerimize “Mustafa Kemal'in itleri" diyerek saldıranlarla kol kola girecek kadar iki yüzlüsünüz.

Şanlı ordumuzu vesayetçi özlemler ile gündem etmeye çalışanların asıl niyetini çok iyi biliyoruz. Sadece son bir kaç haftada yaşanan eski Türkiye görüntülerinin hamiliğine soyunan CHP yöneticileri iyi bilsin ki;

Türkiye'yi vesayetçi günlerine geri döndürmeye çalışanlarla da Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlere kol kanat gerenlerle de ona oy verenlere "gerizekalı" diyenleri onur konuğu yapıp baş tacı edenlerle de her alanda mücadeleye devam edeceğiz!"

CHP'Lİ BAŞARIR: PROVOKATÖRLÜK YAPMA

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Varank'ı alıntıladı ve şunları söyledi:

"Sen CHP’nin boyasını bırak, adını dahi ağzına alamayacak birisin! Siz, Mustafa Kemal’in askeriyiz diyen teğmenlerden rahatsız olan, "keşke Yunan kazansaydı" diyenlerden medet uman; eyalet ve özerklik isteyenlerle kol kola giren ve zamanında ülkeyi FETÖ’ye teslim etmiş tiplersiniz.

Ortada korsan bir yemin falan yok, yıllardır yapılan bir Subaylık yemini var!

Sayın Varank, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi dergisini aç da biraz kurumlarla ilgili bilgi sahibi ol. Provokatörlük yapma!"

AKP'Lİ VARANK: GERİZEKALI CHP YÖNETİCİLERİ...

Varank'tan da Başarır'a şu cevap geldi:

"Benim ve Türkiye'nin tek rahatsız olduğu husus Sayın Başarır: Senin gibi Türk ordusuna "satılmış" diyebilecek kadar ileri giden "beyni emcüklenmiş geri zekalı CHP yöneticilerinin", Kurtuluş Savaşı kahramanı Gazi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın adını her fırsatta istismar ederek, vesayetçilik heveslerini hortlatmaya çalışmalarıdır.

NOT: Paylaşımımda, CHP Genel Başkanının baş tacı edip, alkışlattığı ifadeler geçtiği için takipçilerimden özür dilerim."

BAŞARIR: UTANÇ DUYUYORUM

Tartışmada son cevap ise Başarır'dan geldi:

"Sayın Varank, sen o kadar utanmaz, iki yüzlü bir insansın ki suçsuz bir kadının dahi sözlerini istismar edebiliyorsun! Kimin neyi istismar ettiği açık bir biçimde ortada. İşinize gelince Gazi Mustafa Kemal Paşa diyorsunuz, işinize gelmeyince de hakaret ediyorsunuz. Dün Atatürk’ün adından rahatsız oluyordunuz, bugün de "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyenleri vesayetçilikle suçluyorsunuz.

Asıl vesayetçilik, ABD’ye gidip maklube sofralarında ülke dizayn edenlerdir. Asıl vesayetçilik, işine geldiğinde Atatürk’ün adını kullanarak siyaset yapanlardır.

Askerlerimizin başına çuval geçirildiği, Genelkurmay Başkanı'nın tutuklandığı bir ülkede iktidarın bakanlığını yapmış ve şimdi de "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyen genç teğmenlerden rahatsız olan bir milletvekiliyle aynı sırada oturmaktan Türk Milleti adına utanç duyuyorum."

TARTIŞMALARDA KİM, NE DEDİ?

AKP'ye yakın çevreler görüntüleri "askeri vesayet yeniden hortluyor" diye eleştirirken, Cumhur İttifakı ortağı MHP ise teğmenlere sahip çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından “Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır” ifadelerini kullandı. MHP’nin resmi hesabından bu sözler alıntılandı.

Hedef gösterilen teğmenlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek geldi. CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Özel, "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem