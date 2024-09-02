74 Bin 780 Liraya Çalışacak Eleman Bulamıyorlar: Bu Mesleğe Yönelen Çok Kazanır

Milliyet'te yer alan habere gör, Türkiye’de bakıcı arayışındaki aileler, özellikle Filipinli bakıcıları tercih ediyor. Bunun en büyük nedeni ise Filipinli bakıcıların İngilizce bilmesi ve uzun süreli, disiplinli çalışma alışkanlıkları. Bir bakıcı şirketinin sahibi Olcay Nazlı Karakuş, “Türkiye’de Filipinli bakıcılara olan talep inanılmaz. Günde 200 Filipinli bakıcı getirsek, hepsini aynı gün içinde yerleştiririz” şeklinde konuştu.

Karakuş, bakıcı maaşlarının 1200 dolardan başlayıp, 2200 dolara kadar çıktığını belirtti. Öyle ki, bazı aileler işten ayrılmak isteyen bakıcılara 1000 dolar zam yaparak onları tutmaya çalışıyor.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Bursa’da yaşayan H.A. ise, ailelerin bakıcılardan beklentilerinin sürekli arttığını belirtti. H.A, “İşe başlarken sadece çocuk bakımıyla ilgileneceğim söylense de, sonrasında ev işleri de bekleniyor. Yemek, ütü, temizlik gibi ek işler yapmam isteniyor. Bu yüzden birçok işten ayrılmak zorunda kaldım” dedi.

İstanbul’da yaşayan Afşin Çetinkaya da, aylardır bakıcı arayışında olan çalışan bir anne. Çetinkaya, “35 bin TL maaş verip, sigortalarını yapıyorum ama yine de bakıcı bulmak zor. Çocuklarıma daha iyi bakmalarını istediğimde ise işi bırakıp gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakıcılık ücretleri ise çalışılan ülkeye ve bakıcının milliyetine göre değişiyor. Türk bakıcılar için maaşlar 17 bin TL ile 40 bin TL arasında değişirken, Türkmenistanlı bakıcılar 35 bin TL ila 60 bin TL arasında maaş alıyor. Filipinli bakıcılar ise 1200 ila 2200 dolar arasında ücret talep ediyor.