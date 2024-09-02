Eski Sevgili Dehşeti: Düğünü Bastı, 2 Kişi Yaralandı

Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 sokakta yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırırdı.

Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi.

Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA