Eski Sevgili Dehşeti: Düğünü Bastı, 2 Kişi Yaralandı
Esenyurt'taki bir düğünde eski sevgili dehşeti yaşandı. Düğünü basan eski sevgili kavga çıkardı. 2 kişinin yaralandığı kavga kameralara yansıdı.
Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 sokakta yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırırdı.
Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi.
Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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