Kanser Hastası Eşini Uykusunda Katletti! Emniyetteki İfadesi 'Pes' Dedirtti

İzmir’in Bornova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 69 yaşındaki kanser hastası eşi İzadiye Teker’i yatağında uyurken tabanca ile katleden 70 yaşındaki Rüstem Teker’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Rüstem Teker'in ifadesinde, eşinin kanser tedavisi sürecinde psikolojilerinin bozulduğunu ve bu süreçte sık sık tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini silahla vurduğunu belirtti.

'TEDAVİ SÜRECİNDE PSİKOLOJİMİZ ÇOK BOZULDU'

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyette işlemleri süren Rüstem Teker'in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA