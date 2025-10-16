Kanser Hastası Eşini Uykusunda Katletti! Emniyetteki İfadesi 'Pes' Dedirtti

İzmir'de 70 yaşındaki adam, 6 yıldır kanser tedavisi gören eşini uykusunda katletti. Rüstem Teker isimli kişinin emniyetteki ifadesinde "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği ortaya çıktı.

Kanser Hastası Eşini Uykusunda Katletti! Emniyetteki İfadesi 'Pes' Dedirtti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Bornova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 69 yaşındaki kanser hastası eşi İzadiye Teker’i yatağında uyurken tabanca ile katleden 70 yaşındaki Rüstem Teker’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Rüstem Teker'in ifadesinde, eşinin kanser tedavisi sürecinde psikolojilerinin bozulduğunu ve bu süreçte sık sık tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini silahla vurduğunu belirtti.

'TEDAVİ SÜRECİNDE PSİKOLOJİMİZ ÇOK BOZULDU'

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyette işlemleri süren Rüstem Teker'in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Vefat Eden Annesinin Evine Giden Nilperi Şahinkaya'dan Duygusal PaylaşımVefat Eden Annesinin Evine Giden Nilperi Şahinkaya'dan Duygusal PaylaşımMagazin
'Kanser Değil Dolandırıcı' Dedikleri Evre Clarke Hayatını Kaybetti: Onu Hedef Haline Getirenlere Tepki Yağdı'Kanser Değil Dolandırıcı' Dedikleri Evre Clarke Hayatını Kaybetti: Onu Hedef Haline Getirenlere Tepki YağdıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kanser İzmir
Bilecik’te Hamsu Köprüsü Araç Trafiğine Kapatılıyor Bilecik’te Hamsu Köprüsü Araç Trafiğine Kapatılıyor
Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
Sadettin Saran Temizliğe Başladı! Fenerbahçe’den Bomba Ayrılık Kararı: Dünyaca Ünlü Yıldız Bavulunu Topladı Gidiyor Kalemi Kırıldı! Fenerbahçe’den Bomba Ayrılık
Hakan Fidan’dan ABD ile Kritik ‘Gazze’ Teması! Neler Konuşuldu? Hakan Fidan’dan ABD ile Kritik ‘Gazze’ Teması
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi