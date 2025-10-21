Kanlı Sınır! Arazi Kavgasında Yine Silahlar Çekildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Üreğil köyünde meydana geldi. Köyde tarlasını ölçtürmek için Kadastro ekiplerini çağırdığı iddia edilen Mustafa Çatak ile komşusu Adil S. arasında arazi sınırı nedeniyle kavga çıktı. Büyüyen kavgada Adil S., üzerinde bulunan tabancayla Mustafa Çatak'a ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Çatak hayatını kaybetti. Jandarma, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çatak'ın cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morguna kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli Adil S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma komando timleri de arama çalışmalarına dahil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA