CHP, Irak ve Suriye Tezkerelerine 'Hayır' Diyecek

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı.

Genel Kurul'da ayrıca Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de görüşülecek.

