DEM Parti'den Komisyona 'Somut Adım' Çağrısı

Grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 'süreç komisyonu'na 'somut adım' çağrısı yaparak, "2026 yılı bütçesi Genel Kurul'a gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması hem güven artıracaktır hem de sürecin başarıya ulaşması için ön açıcı olacaktır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. 'Süreç komisyonu'na çağrı yapan Hatimoğulları, yasal düzenlemeler başta olmak üzere somut adımlar evresine ivedilikle girilmesi ve güven artırıcı adımların atılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumsallaşmayan barış sonuç alamaz, barışın toplumsallaşmasının yolu ise başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun bir bütün olarak barışın mimarı haline gelmesiyle mümkün. Burada iktidar ve muhalefet olarak herkese çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Komisyonun önümüzdeki süreçte somut adımlara yoğunlaşması, tekil, özgül, bütüncül geçiş yasalarının çerçevelerinin bir an önce çizilmesi, 2026 yılı bütçesi Genel Kurul'a gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması hem güven artıracaktır hem de sürecin başarıya ulaşması için ön açıcı olacaktır."

SURİYE VE IRAK TEZKERESİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Irak ve Suriye tezkereleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Parlamento; Suriye, Irak tezkeresini gündemine almamalıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğü gerçekten önemseniyorsa, bırakın Suriye'nin içindeki dinamikler, müzakerelerini silahın gölgesinden ve tehditlerden uzak bir şekilde yapsın. Türkiye'nin yeni siyasi dönemde Suriye ve bölge stratejisi; barış, diyalog ve demokrasi kavramlarıyla yeniden şekillenmelidir" dedi.

