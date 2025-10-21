Kayıp Balıkçı, 89 Kişilik Ekiple Aranıyor

Trabzon’un Arsin açıklarında sürüklenen teknesi bulunan 39 yaşındaki balıkçı Mehmet Ali Gürsoy’u arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor. 89 kişilik ekip tarafından sürdürülen aramalarda Gürsoy’a dair herhangi bir iz bulunamadı.

Trabzon’un Arsin ilçesi açıklarında kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy’u (39) arama çalışmaları, altıncı gününde de devam ediyor. 16 Ekim sabahı balık tutmak amacıyla denize açılan Gürsoy’un teknesi, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından kontrolsüz şekilde sürüklenirken fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, teknede yaptıkları incelemede Gürsoy’un cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarını buldu. Ancak kendisine dair herhangi bir iz bulunamadı.

ÇALIŞMALAR HAVADAN VE DENİZDEN SÜRÜYOR

Kayıp balıkçıyı bulmak amacıyla başlatılan arama faaliyetleri, altıncı gününde de aralıksız sürdürülüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekiplerinden oluşan 89 kişilik bir ekip katılıyor. Aramalarda 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 yer tespit sistemi (YTS) ve 1 uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılıyor. Helikopter desteğiyle havadan da tarama yapılmasına rağmen, şu ana kadar Gürsoy’dan herhangi bir iz elde edilemedi.

