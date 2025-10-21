Başkentte Zimmet Davası! ABB Konser İddianamesi Kabul Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021–2024 yıllarındaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. Aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5’i tutuklu 14 sanık, 'nitelikli zimmet' suçundan yargılanacak. Mahkemenin tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşmanın günü ve saati belirlenecek.

DAVA HAKKINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarında ciddi mali usulsüzlüklere dikkat çekilmişti. Raporlara göre, ABB’nin 32 farklı konser hizmet alımında kamu zararının 154 milyon 453 bin 221 lira olduğu tespit edildi.

Bu bulguların ardından 23 Eylül’de düzenlenen operasyonda, aralarında eski ABB bürokratlarının ve iştirak şirketi yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği, 5 kişiyi 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutukladı, 9 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 59 sayfalık iddianamede, sanıkların konser ihalelerinde usulsüzlük yaparak belediyeyi zarara uğrattıkları, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanıldığı ve belgelerde tahrifat yapıldığı öne sürüldü.

Kaynak: AA