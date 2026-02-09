Kandilli'den Çarpıcı 6 Şubat raporu... İstanbul Bile Yer Değiştirmiş

Kandilli’nin yeni raporu, 6 Şubat depremlerinin tek bir kırılma değil, yüzlerce kilometreye yayılan zincirleme bir yer kabuğu hareketi olduğunu ortaya koydu. Sarsıntıların İstanbul’a kadar ölçülebilen kaymalara yol açtığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Kandilli'den Çarpıcı 6 Şubat raporu... İstanbul Bile Yer Değiştirmiş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Maraş merkezli depremlere ilişkin kapsamlı bilimsel raporunu yayımladı. '2023 Depremlerinin Ardından: Kandilli’de Çok Disiplinli Bilimsel Çalışmalar' başlıklı çalışmada, depremlerin yalnızca bölgeyi değil tüm Anadolu’yu etkileyen büyük bir yer kabuğu hareketine yol açtığı ortaya kondu.

Rapora göre depremler tek bir noktadan kırılarak değil, fay boyunca parça parça ve aşamalı şekilde ilerledi. İlk büyük depremin ikinciyi tetiklediği, bazı segmentlerde kırılma hızının olağanüstü seviyelere ulaştığı belirtildi. Uydu görüntüleriyle yapılan ölçümlerde yaklaşık 300 kilometrelik bir fay hattında yüzey kaymaları tespit edildi.

Kandilli'den Çarpıcı 6 Şubat raporu... İstanbul Bile Yer Değiştirmiş - Resim : 1

İSTANBUL 1 SANTİMETRE KAYDI

Bilim insanları, depremin etkisinin yüzlerce kilometre uzağa kadar yayıldığını vurguladı. Uzay jeodezisi verilerine göre İstanbul’da bile yaklaşık 1 santimetrelik yatay yer değiştirme ölçüldü. Bu durum, 6 Şubat depremlerinin sadece yerel değil, bölgesel ölçekte bir deformasyon yarattığını gösterdi.

AYLAR ÖNCE DİKKAT ÇEKİCİ HAREKETLİLİK

Raporda ayrıca ana depremden aylar önce bölgede küçük sarsıntıların arttığı, bunun fayın gerilmeye başladığını gösteren bir hazırlık süreci olabileceği ifade edildi. Ancak bu tür öncü hareketlerin tek başına büyük bir depremin kesin habercisi sayılamayacağına dikkat çekildi.

Kandilli'den Çarpıcı 6 Şubat raporu... İstanbul Bile Yer Değiştirmiş - Resim : 2

YIKIMIN NEDEN AĞIR OLDUĞU BELİRLENDİ

Üç boyutlu deprem simülasyonları ise yıkımın bu kadar ağır olmasının temel nedenini ortaya koydu. Depremin ana faydan değil, daha riskli bir yan faydan başlaması nedeniyle özellikle Pazarcık ve Hatay’da büyük yıkım yaşandığı belirtildi. Uzmanlar, gerçekleşen senaryonun olası en yıkıcı ihtimallerden biri olduğunun altını çizdi.

Büyük Depremlerin Üçüncü Yılında Ürküten Uyarı: 'Maraş Fayı'nda Kırılma Gerçekleşmedi, Her An Yeni Depremler Olabilir'Büyük Depremlerin Üçüncü Yılında Ürküten Uyarı: 'Maraş Fayı'nda Kırılma Gerçekleşmedi, Her An Yeni Depremler Olabilir'Güncel

Bingöl'deki Korkutan Deprem Sonrası Profesörlerden Peş Peşe Açıklama: Daha Büyük Bir Depremi Tetikler mi?Bingöl'deki Korkutan Deprem Sonrası Profesörlerden Peş Peşe Açıklama: Daha Büyük Bir Depremi Tetikler mi?Gündem

Deprem ve Gıda Tedarik Zinciri Riski: İstanbul’da Afet Planlaması Ne Kadar Hazır?Deprem ve Gıda Tedarik Zinciri Riski: İstanbul’da Afet Planlaması Ne Kadar Hazır?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Kandilli Rasathanesi
Son Güncelleme:
İstanbul'da Trafik Alarmı! Araçlar Durma Noktasına Geldi İstanbul'da Trafik Alarmı
Kocabıyık, Köksoy ve Kürkçü Hakkında Tahliye Kararı Kocabıyık, Köksoy ve Kürkçü Hakkında Tahliye Kararı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu
CHP'den İstifa Eden Mesut Özarslan: Bana Ne AK Parti Uzak Ne de MHP Uzak CHP'den İstifa Eden Mesut Özarslan: Bana Ne AK Parti Uzak Ne de MHP Uzak
Mesut Özarslan AK Parti'ye mi Katılacak? Ömer Çelik'ten Yanıt Geldi Mesut Özarslan AK Parti'ye mi Katılacak?
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Hakkında İnceleme
Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek? Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek?