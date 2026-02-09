Kocabıyık, Köksoy ve Kürkçü Hakkında Tahliye Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sokak röportajlarıyla tanınan ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve sokak röportajı yapılan Halil Kürklü hakkında tahliye kararı verdi. Halk TV'nin haberine göre üç ismin yargılanması tutuksuz sürdürülecek.

NE OLMUŞTU?

Kocabıyık, Köksoy ve Kürklü 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından 4 Aralık'ta gözaltına alınan ve 6 Aralık'ta tutuklanmıştı. İddianamede, Halil Kürklü'nün Hasan Köksoy'un ‘Kendine Muhabir’ ve Arif Kocabıyık'ın ‘İlave TV’ isimli YouTube kanallarına verdiği röportajda suç içerikli söylemlerde bulunduğu, Arif Kocabıyık ile Hasan Köksoy'un sosyal medya hesaplarından suç içerikli söylemlerin bulunduğu videoyu paylaştıkları ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi