Büyük Depremlerin Üçüncü Yılında Ürküten Uyarı: 'Maraş Fayı'nda Kırılma Gerçekleşmedi, Her An Yeni Depremler Olabilir'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılına girilirken Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den kritik uyarı geldi. Bölgede depremlerde kırılmayan ve her an deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Maraş Fayı'nda kırılma gerçekleşmiş değil. Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır" ifadelerini kaydetti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında kritik uyarılarda bulundu.

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri dünyanın önemli sismik hareketleri arasında yer aldığını söyledi.

ANA DEPREMDE KIRILAN FAYLAR YENİDEN YIKICI DEPREM ÜRETİR Mİ?

Ana yırtılmanın olduğu bölümlerde artçı depremlerin devam ettiğini anlatan Sözbilir, ana depremde kırılan fayların üzerinde yeniden bir yıkıcı deprem üretme olasılığı bulunmadığını ifade etti. Prof. Dr. Sözbilir, artçı deprem niteliğindeki depremlerin devam ettiğini kaydederek, "O faylar üzerinde 7.7'ye varan deprem olduğu için 6.0'ya kadar, kırılan faylar üzerinde artçı depremler olabilir" dedi.

Depremlerin ardından bölgede farklı büyüklüklerde 100 binin üzerinde depremin olduğunu aktaran Sözbilir, bu durumun bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

'MARAŞ FAYI'NDA KIRILMA GERÇEKLEŞMEDİ'

Sözbilir, bölgede Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan ve her an deprem üretebilecek fayların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maraş Fayı'nda kırılma gerçekleşmiş değil. Savrun Fayı'nda ve güneydeki Yumurtalık, Karataş gibi faylarda da durum böyle. Bunlar gelecekte deprem üretmesi beklenen faylar. Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır. Ecemiş Fayı var, büyük faylardan bir tanesi, Pozantı'dan Adana'ya doğru inen bir fay. O fay da uzun süredir suskun. İskenderun, Yumurtalık taraflarında kırılma olasılığı olan faylar bulunabiliyor. Antakya Fayı var. Belli ölçekler de şu anda artçı depremler sürüyor ama bir bütün olarak tümü henüz kırılmış değil. Dolayısıyla gelecekte bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir."

