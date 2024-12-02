Kahramanmaraş'ta Fırtına Can Aldı: Okulun Çatısı Yıkıldı!

Olay, 24 Kasım'da Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda düzenlenen veli toplantısı sırasında fırtına nedeniyle okulun çatı duvarı yıkılarak, bahçede park halindeki 4 aracın üzerine düştü.

O sırada otomobilde bulunan Abdullah Kekil ile ismi öğrenilemeyen 2 çocuğu, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan baba ve çocukları, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Abdullah Kekil, dün akşam saatlerinde kaybetti. Kekil'in çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA