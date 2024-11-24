Antalya'da Taş Üstünde Taş Kalmadı! Şiddetli Fırtına Önüne Ne Geldiyse Yıktı

Fabrikalar Mahallesi'nde aracının üzerine ağaç devrilen Zülküf Güney, apartman girişinde bulunan beton yapının da kırıldığı belirterek, "Şiddetli rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle beraber ağaç devrildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü aradım. Tüm ekiplere haber verdim. Aracımda maddi hasar oluştu. Apartmanın girişindeki beton da kırıldı. Ekiplerin gelip ağacı kaldırmasını ve aracımın kurtulmasını bekliyorum" dedi.