Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntüler Tepki Çekmişti! CHP'li Ahmet Kurtuluş Hakkında Soruşturma

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntüler Tepki Çekmişti! CHP'li Ahmet Kurtuluş Hakkında Soruşturma

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında AKP'li kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili hakkındaki sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Görevi kötüye kullanma, ifade özgürlüğünün engellenmesi ve kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi" nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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