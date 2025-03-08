Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Tepki: 'CHP Kadın Düşmanı Bir Partidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere bu programa emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in milletimiz alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bugün aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizin ve tüm dünyadaki kadınların Kadınları Günü'nü şahsım ve eşim adına tebrik ediyorum. Suriye'de Yemen'de Afrika'da Asya'da Türkistan'da ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kadınlara buradan bir kez daha dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Gazze'nin yiğit kadınlarını ülkemdeki tüm kadınlar adına saygıyla selamlıyorum.

'TERÖR BELASINI BAŞIMIZDAN DEF EDECEĞİZ'

Şehit annelerimize ve şehit eşlerine sabırlar diliyorum. Nasıl bugüne kadar onlara mahcup olmadıysak bundan sonra da onlara mahcup olmayacak terör belasını bu milletin başından tamamen def etmek için çalışacağız. Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin ürerinden çekildiği o müreffeh günleri hep birlikte göreceğiz. Tüm kadım şehitlerimizi kemal-i edeple yad ediyorum. Başta merhum anneciğim olmak üzere tüm annelerimize Rabbim'den rahmet ve mafiret niyaz ediyorum. Nice zorluğa göğüs gerip bu vatan için ahlaklı evlatlar yetiştiren tüm annelerimizin elinden öpüyorum.

'KADIN TOPLUMUN OMURGASIDIR'

Çeyrek asırdır omuz omuza yol yürüdüğüm partimizin kadın kollarını da saygıyla selamlıyorum. Son olarak değerli eşimin ve sevgili kızlarımın da kadınlar gününü tebrik ediyor, bu anlamlı günün tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadın toplumun omurgasıdır. Tarihimize baktığımızda dönüm noktalarımızda hep kadınlarımızın olduğunu görürüz. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Binbaşı Ayşeler ve daha niceleri kimi zaman cephe gerisinde kimi zaman en ön safta canlarını ortaya koydular. Kadınlar zor zamanlarda sergiledikleri dirayetli tavırlıyla medeniyetimize yaptıkları eşsiz katkılarla evlerimizde huzurun vatanımızda dirliğin milletimizin fertleri arasında birliğin teminatı oldular.

Ne 15 asırlık İslam tarihinin ne de binlerce yıllık Türk tarihinin kadınları dışlayarak yazılması mümkün değildir. Hz. Hatice validemiz ve Hz. Ayşe annelerimiz İslam medeniyetinin kutup yıldızı olarak isimlerini mümin gönüllere nakşetmişlerdir. Osman Gazi'nin muhterem eşi Bala Hatun'u nasıl unutabiliriz. Orhan Gazi'nin kıymetli refikası Nilüfer Hatun'dan nasıl esirgeyebiliriz.

'KADINLARIN HAKLARINI TESLİM ETMEYE ÇALIŞTIK'

Batıda kadın hakları gündemde bile yokken bizde 1843 yılından itibaren kadınlar resmi olarak da çalışma hayatında yer almaya başlamışlardır. Kadınlara devlet memuriyetinde görev alma hakkı 1913 yılında verilmiştir. 1917'de yayınlanan kararname başka önemli hamledir. Batı'dan bile önce kadınlar ülkemizde 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Her ne kadar bu hakkın kullanımından özellikle darbe dönemlerinde çeşitli engellerle karşılaşılsa da yasal olarak bu imkana sahip olunmuştur. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınların her alanda önlerini açmaya, haklarını teslim etmeye çalıştık.

'BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI BİR DAHA GERİ GELMEMEK ÜZERE KALDIRDIK'

Kadınlarla ilgili attığımız adımları kısaca hatırlatmak istiyorum. 2003'te Aile Mahkemeleri kurduk. Yeni İş kanunu işçi işveren ilişkilerinde cinsiyet bazlı ayrımcılığa son verdik. 2004'te Anayasa'nın 10. maddesine yaptığımız eklemelerle kadın erkek eşitliğini güvence altına aldık. Nüfusu 50 bni geçen belediyelere kadın ve çocuklar için konuk evi açma zorunluluğu getirdik. 2008'de yaptığımız düzenlemelerle kadınlarımıza doğum sağılık ve emeklilik gibi konularda yeni haklar tanıdık. Eğitimde iş hayatında fırsat eşitliğini sağlamak üzere başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık. Böylece kadınların seçilme ve çalışma haklarını özgürce kullanmasını temin ettik.

'KADINA YÖNELİK SUÇLARIN CEZASINI ARTIRDIK'

2012'de ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu ülkemiz hukuk sistemine kazandırdık. 2013'de şiddet mağduru kadınlara yönelik çeşitli düzenlemeler yaptık. Kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının önüne geçtik. Cinsel suçların cezalarını önemli ölçüde artırdık. 2016'da Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenlemelerde doğum, ebeveynlik, evlat edinme haklarını genişlettik. Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi Eylem Planı'nı uyguladık KADES'i devreye koyduk. Aile içi şiddetle mücadele ihtisas mahkemelerini kurduk. 2022'de kadına yönelik suçların cezasını artırdık. Caydırıcılığı güçlendirdik. Şiddet önleme ve izleme merkezleri, kadın konuk evleri ve şiddetle mücadele irtibat noktaları ile kadına karşı şiddetle mücadeledeki kurumsal kapasitemizi önemli oranda artırdık.

'CHP KADIN DÜŞMANI BİR PARTİDİR'

Burada şu hususu özelikle vurgulamak durumundayım. Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. Bugün Kadıköy Belediyesi'nde belediye meclis üyesi, AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve Meclis Başkanı aynı zamanda kalkıp aynı ABD olduğu gibi 'Şu kadını atın dışarı' diyebildi. Bunun için biz sözleşme değil kanun yaşatır diyoruz. Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere şunu tavsiye ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istiyorsanız, öncelikle parti teşkilatlarını ve yönettiğiniz belediyeleri içten içe çökerten taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına bir el atın.

Kadına yönelik şiddete farkındalığı artırmak için kendi belediyelerinizden başlayın. Ana muhalefet başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşamasın gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin sonra da çıkıp başörtülü kadınlardan özür dilesin. Dün meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. CHP kadın düşmanı bir partidir. CHP faşist nobran bir siyasi teşekküldür.

Kaynak: AA