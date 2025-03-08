Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntüler Tepki Çekmişti! CHP'li Ahmet Kurtuluş Hakkında Gözaltı Kararı

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntüler Tepki Çekmişti! CHP'li Ahmet Kurtuluş Hakkında Gözaltı Kararı

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında AKP'li kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili hakkındaki sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kurtuluş hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'ifade özgürlüğünün engellenmesi' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

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Kaynak: DHA

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