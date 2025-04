'Kabus Oteli'nde Yürek Yakan Buluşma… İsimler Farklı Acı Aynı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’deki yangın faciası, hem Türkiye’nin hem de yangında hayatını kaybedenlerin yüreğini yakmıştı. Faciaya ilişkin ihmaller tek tek ortaya çıkmaya devam ederken, canlarını kaybedenler sevenleri tarafından anıldı.

‘Kabus oteli’nin önünde düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel oldu. Yakınlarını kaybedenler, fotoğraflarının önüne karanfiller bıraktı.

Yangında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Nehir Sarıtaş’ın yarınki doğum günü için pasta hazırlayan yakınları mumları üfleyerek minik Nehir’i andı. O anlar görenlerin bir kez daha yüreklerini dağladı.

'NE KADAR ACI'

Felakette çocukları Nehir Sarıtaş, Doruk Karataş ve eşi Yılmaz Karataş'ı kaybeden Duygu Can Sarıtaş şunları söyledi: Siz hiç mucize eseri hayatta kalan birinin yaşadığından utandığını gördünüz mü? Çok sevdiğiniz birini teşhis etmek için beklerken bu değil diye utanarak sevinmeyi yaşadınız mı? Koklamaya doyamadığınız çiçeğinizden size kalan son hatıranın bir is kokusu olduğunu ve onunla yasamak zorunda kalmanın ne kadar acı olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Yangın başladığında sevdiklerimiz en savunmasız hallerindeydi. Kimisi uykusunda yakalandı ve hiç uyanmadı.

'BU FELAKET DEĞİL, KATLİAMDI’

‘Bu bir ihmal değil, kasıttı’ diye belirten Sarıtaş ‘Eğer onlar insansa, ben insan değilim. Onlar anne ise ben anne değilim. Onlar evlatsa, ben evlat değilim. Bu bir felaket değil, bu bir katliamdı’ dedi.

'CİNAYETİN KURBANI OLDULAR'

Yangında annesi Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan, şunları söyledi: 78 canımızın hala yasını tutmaya başlayamadık. Ne zamanki güvenli yaşam güvenli gelecek hakkı mücadelesini kazanacağız, işte o gün yasımızı tutmaya başlayacağız. Asla içimiz soğumayacak. Bu acının tarifi yok. Renklerimizi soldurdular, tıpkı arkamızda gördüğünüz bu otel gibi karanlıkta yaşıyoruz. Ama yine de en acısı o gece kaybettiklerimiz, aslında hayatta kalabilir hala yanımızda olabilirdi. Bunu düşünmeden geçirdiğimiz bir günümüz bile yok. Onlar, ihmalin değil, göz göre göre işlenmiş bir cinayetin kurbanı oldular.

'SUSMADIK, SUSMUYORUZ'

Eşi Ceren ve kızı Lalin yangında ölen Rıfat Doğan ise şu sözlerle isyan etti: Bizlere büyük acıyı yaşatanlar mutlaka yargı önünde hesap vereceklerdir. Buna canıgönülden inanmak istiyoruz. Unutmayalım ki adalet sadece mahkeme salonlarında değil, vicdanlarda da yer bulur. Sessizlik, bazen en ağır suç ortaklığıdır. Biz susmadık, susmuyoruz çünkü kaybettiklerimizin ardından boynumuzu büküp oturmak değil, onların adını yaşatmak, sesini duyurmak, hayallerini tamamlamak istiyoruz. Artık sadece kendi evlatlarımız, eşlerimiz, ailelerimiz için değil bu topraklarda yaşayan her çocuk, her anne, her baba için buradayız.

Kaynak: AA-DHA