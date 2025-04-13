Hastalara Yönelik İğrenç Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı! 2 Doktor Yüzlerini Maskeyle Gizlemeye Çalıştı

Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmaları ortaya çıkan S.Ö. ve O.T, isimli iki asistan doktor Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. İki doktorun, yüzünü hijyen maskesiyle saklamaya çalışması ise dikkat çekti.

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Konya'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli iki asistan doktorun, kadın hastalar hakkında uygunsuz ifadeler içeren WhatsApp yazışmaları ortaya çıkan 2 asistan doktor ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında doktorlar S.Ö. ve O.T'nin gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Hastalara Yönelik İğrenç Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı! 2 Doktor Yüzlerini Maskeyle Gizlemeye Çalıştı - Resim : 1

ADLİYE SEVK EDİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan doktorlar, emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. ve O.T, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

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Kaynak: DHA

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