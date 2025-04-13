İHH'dan İstanbul'da 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Yürüyüşü

İHH'nin düzenlediği "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü başladı. Beyazıt Meydanı'nda toplanan katılımcılar, saat 14.00'ten itibaren "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru yürüyüşe geçti.

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İHH'dan İstanbul'da 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Yürüyüşü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Saat 14.00'ten itibaren "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde Yeniçeri Caddesi üzerinden yürüyüşe geçen katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.

Katılımcıların Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdüğü etkinlikte meydana kurulan platformdan İsrail'in saldırılarını protesto için çeşitli konuşmaların yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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İsrail-Filistin gerginlik Gazze
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