İzmir'de IŞİD Operasyonu: 31 Kişi Tutuklandı

Silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı. Firari 14 kişiden 6'sının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

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İzmir'de IŞİD Operasyonu: 31 Kişi Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütü IŞİD'in finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 100 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri bitti.

İzmir'de IŞİD Operasyonu: 31 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

6 FİRARİ YURT DIŞINDA

Adliyeye sevk edilen şüpheliden 59'u savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 41 şüpheliden 31'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer yandan firari 14 zanlıdan 6'sının yurt dışında olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA

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