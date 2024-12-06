Kandilli Duyurdu: Çanakkale'de Deprem
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği ise 13.7 kilometre olarak belirtildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 17.50'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Gürgendere merkezli sarsıntının büyüklüğünü 3 olarak açıkladı.
Depremin derinliği 13.7 kilometre olarak bildirilirken, henüz olayla ilgili olumsuz bir durum ihbarı yapılmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 6, 2024
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) https://t.co/ByLIs8W6xE
06.12.2024, 17:50:37 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 13.7 km#Kandilli
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Kaynak: Gerçek Gündem
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