Kandilli Duyurdu: Çanakkale'de Deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 17.50'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Gürgendere merkezli sarsıntının büyüklüğünü 3 olarak açıkladı.

Depremin derinliği 13.7 kilometre olarak bildirilirken, henüz olayla ilgili olumsuz bir durum ihbarı yapılmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem