Kandilli Duyurdu: Çanakkale'de Deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği ise 13.7 kilometre olarak belirtildi.

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Kandilli Duyurdu: Çanakkale'de Deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 17.50'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Gürgendere merkezli sarsıntının büyüklüğünü 3 olarak açıkladı.

Depremin derinliği 13.7 kilometre olarak bildirilirken, henüz olayla ilgili olumsuz bir durum ihbarı yapılmadı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Çanakkale Deprem
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